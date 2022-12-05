В воскресенье, 4 декабря, во время обстрела Херсона россияне попали в здание Херсонского следственного изолятора, ранены работники.

Об этом сообщает Департамент по исполнению уголовных наказаний.

«Сегодня в течение суток во время обстрела Херсона были попадания в здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди персонала ранены. Осужденные и заключенные раньше времени были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решениями военно-гражданского руководства Херсонщины и департамента эвакуированы все лица, которые были в СИЗО после деоккупации территории.

Напомним, российские военные днем, 4 декабря, обстреляли акваторию реки Днепр и автоматной очередью ранили 65-летнюю женщину. К сожалению, женщина не выжила.