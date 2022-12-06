Около трех миллионов украинцев с февраля вынужденно переместились на территорию России.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

«С февраля по меньшей мере 2 миллиона 800 тысяч украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России», - говорится в сообщении.

Напомним, в ООН в Нью-Йорке распространяется проект резолюции по трибуналу, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за преступления агрессии в Украине.