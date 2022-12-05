В ООН в Нью-Йорке распространяется проект резолюции по трибуналу, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Об этом пишет издание The Guardian

По данным издания есть признаки того, что оппозиция США может смягчиться из-за лоббирования со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

— Это очень волнует президента Зеленского. Это то, чего хочет Украина, и я думаю, что это будет иметь большой вес. Вопрос в том, будут ли у них голоса на общем собрании? — сказала на этой неделе посол США по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак.

Она добавила, что пока все резолюции ООН по Украине были приняты, ведь «цифры были достаточно значительными».

Ван Шаак, выступая в Лондоне, сказала, что США не заняли твердой позиции по специальному трибуналу. Однако она считает, что есть целесообразность проведения заочных судов над россиянами, обвиняемыми в военных преступлениях, если их невозможно выдать.

Она добавила, что рассматриваются два варианта.

Первый – это двусторонний договор между Украиной и ООН.

Второй — национальный суд, созданный Украиной с ЕС или Советом Европы с добавлением международного элемента, возможно одобренным голосованием на Генеральной ассамблее ООН.

В обоих случаях видение заключалось бы в том, чтобы судить за преступление агрессии.

— Это будет ограниченное количество обвиняемых, вероятно, высшее политическое руководство, а также, возможно, некоторые высшие военные, — сказала Бет Ван Шаак.

Украина хочет, чтобы новый трибунал заработал не позднее сентября 2023 года, поскольку к тому времени, по мнению правительства, будет собрано по меньшей мере 26 тысяч военных преступлений, повлекших гибель 7,5 тысяч мирных жителей, в том числе 400 детей.

Напомним, глава Прокуратуры ЕС (EPPO) Лаура Кодруца Кэвеши, получившая репутацию борца с коррумпированными политиками, заявила о желании начать борьбу с уклоняющимися от санкций, введенных блоком против РФ.