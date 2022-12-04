Глава Прокуратуры ЕС (EPPO) Лаура Кодруца Кэвеши, получившая репутацию борца с коррумпированными политиками, заявила о желании начать борьбу с уклоняющимися от санкций, введенных блоком против РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Прокуратура ЕС хорошо оснащена для того, чтобы заняться уклонением от санкций, поскольку блок продвигается вперед с планами сделать это уголовным преступлением по законодательству ЕС.

— Мы, конечно, готовы, мы можем это сделать. Одним из возможных преступлений, связанных с нарушением санкций, есть контрабанда, и мы уже можем это расследовать. Мы могли бы начать уже сегодня, будь у нас правовые инструменты, — сказала Лаура Кодруца Кевеши.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину блок заморозил около 18,9 млрд евро активов, принадлежащих попавшим под действие санкций российским физическим и юридическим лицам.

Кроме нарушений санкций, Лауре Кодруцу Кэвеше уже есть чем заняться. Европейская прокуратура расследует дела о подозрениях в мошенничестве с бюджетом ЕС на сумму более 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов США).

Лаура Кодруца Кевеши стала одним из первых высокопоставленных чиновников ЕС, посетившей Украину после вторжения РФ. Она подписала соглашение с украинскими властями об обмене информацией о возможных случаях мошенничества в Украине, связанных со средствами фондов ЕС, поскольку страна недавно получила статус кандидата на вступление в блок и имеет право на получение финансирования перед вступлением в ЕС.

— У нас достаточно крепкий контакт с украинским Офисом генпрокурора и мы с нетерпением ждем потенциальных новых полномочий для Прокуратуры ЕС, чтобы теснее сотрудничать с коллегами в Киеве, — заявила Лаура Кодруца Кевеши.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России.