Северной Каролине неизвестные открыли огонь двумя электрическими подстанциями, часть округа оказалась обесточена. Власти назвали инцидент целенаправленной атакой.

Об этом сообщает Reuters.

По словам шерифа округа Мур Ронни Филдса, мотив преступников неясен. Из-за перебоев с электричеством в понедельник будут закрыты школы.

Инциденты расследуются местными, государственными и федеральными правоохранительными органами, включая ФБР.

Около 64% потребителей электроэнергии округа Мур остались без электричества в ночь на воскресенье преимущественно в сельской местности.

Коммунальные службы обнаружили сломанные ворота и следы огнестрельного повреждения оборудования.