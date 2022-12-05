В Одессе и ряде населенных пунктов области полностью отсутствует водоснабжение в результате обесточивания системы.

Об этом сообщает Общественное.

По информации «Инфоксводоканала», в областном центре без электричества остались все насосные станции и резервные линии. Возобновление водоснабжения начнется после окончания воздушной тревоги в регионе.

Кроме того, по информации директора КП «Теплоснабжение города Одессы» все городские котельные остановлены. Работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения.

Как сообщалось, сегодня днем, 5 декабря, Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. В настоящее время поступает информация об уничтожении ракет в нескольких областях.