Недавно из российского плена удалось вернуть еще двух украинских морпехов, один из которых был ранен. В настоящее время военные находятся в безопасности на одной из баз ВМС Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины Игорь Копытин.

— Спецоперацию провело подразделение, которое называют «Ангелы» за немалое количество успешных спасательных операций. Имел честь помогать в реализации части некоторых операций «Ангелов» как представитель Координационного штаба по военнопленным и член профильного Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и разведки. Скоро расскажу больше. Спасибо начальнику Запорожской полиции Артему Кисько, Председателю ГТС Наталии Науменко, командующему ВМС вице-адмиралу Алексею Неижпапи, командующему морской пехотой генерал-лейтенанту Юрию Содолю, — рассказал он.

Ранее народный депутат Украины от Николаевской области, представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Игорь Копытин приоткрыл занавес в истории по спасению морпехов-разведок из российского плена.