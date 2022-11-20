Народный депутат Украины от Николаевской области, представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Игорь Копытин открыл занавес в истории по спасению морпехов-разведчиков из российского плена.

Некоторые детали освобождения военных он изложил в своем телеграмм-канале.

Игорь Копытин подчеркнул, что история спасения морпехов стоит того, чтобы о ней сняли фильм.

— Ребята во время боевых действий попали в плен к российским оккупантам. Их содержали на неподконтрольной территории Украины. Об этом узнали в Командовании ВМС и морской пехоты, где решили спланировать операцию, чтобы попытаться вытащить ребят из плена, потому что своих не бросаем. В результате удалось организовать бегство разведчиков из плена, а затем переправить их на подконтрольную Украине территорию. Сейчас ребята в безопасности и их жизни ничего не угрожает, — написал Игорь Копытин.

Игорь Копытин особо отметил, что участие в операции по освобождению морпехов принимал николаевец, «киборг» и защитник «Азовстали» Артем Дыбленко, недавно сам вернувшийся из вражеского плена, и офицеры морской пехоты с позывными «Лютый», «Баркас» и «Омега», фактически спланировавшие эту операцию.

— К сожалению, пока не могу назвать их имен, но по окончании войны мы расскажем их истории. В том числе, историю моего товарища Дмитрия с позывным «Омега». Благодарю всех, кто присоединился к планированию и реализации сверхсложной и рискованной спецоперации. С такими защитниками мы однозначно победим российскую нечисть, – написал Игорь Копытин.

Напомним, николаевский морпех Артем Дыбленко, которого в сентябре освободили из российского плена, рассказал о пытках, которые ему и его собратьям пришлось пережить.