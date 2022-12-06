Российские оккупанты в ночь на 6 декабря нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома», - отметил чиновник.

Александр Старух указал, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки жертв и пострадавших нет.

«Враг заплатит! Разрушенное отстроим! Главное берегите себя и своих родных», - добавил он.