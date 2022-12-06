Российские оккупанты в ночь на 6 декабря нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома», - отметил чиновник.
Александр Старух указал, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки жертв и пострадавших нет.
«Враг заплатит! Разрушенное отстроим! Главное берегите себя и своих родных», - добавил он.
Напомним, днем 5 декабря Россия провела очередную массированную ракетную атаку по Украине. «Укрэнерго» сообщило о попадании российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Российские оккупанты в ночь на 6 декабря нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома», - отметил чиновник.
Александр Старух указал, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки жертв и пострадавших нет.
«Враг заплатит! Разрушенное отстроим! Главное берегите себя и своих родных», - добавил он.
Напомним, днем 5 декабря Россия провела очередную массированную ракетную атаку по Украине. «Укрэнерго» сообщило о попадании российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры.