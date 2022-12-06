В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля и по состоянию на данный момент пропали без вести около 15 тысяч граждан.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он привел данные Международной комиссии по пропавшим без вести.

«В связи с полномасштабной вооруженной агрессией России против Украины 15 000 человек пропали без вести. Вы только представьте, судьба тысяч людей неизвестна. Кого-то из них уже, возможно, нет в живых. Их всех ищут родные и безграничные страдания в семьях от неизвестности», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что около трех миллионов украинцев с февраля вынужденно переместились на территорию России.