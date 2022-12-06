В результате оползня, произошедшего на западе Колумбии, погибли по меньшей мере 33 человека.

Об этом заявил министр внутренних дел Колумбии Альфонсо Прада, пишет Синьхуа.

— Мы установили личности 33 погибших, в том числе трех несовершеннолетних. Девять человек мы спасли, но четверо из них находятся в тяжелом состоянии, - сказал Альфонсо Прада.

Отмечается, что оползнем накрыли автобус, легковой автомобиль и мотоцикл, двигавшиеся по шоссе в департаменте Рисаралда.

К участию в поисково-спасательной операции была привлечена армия.

— На фоне оползня власти намерены объявить на всей территории страны максимальный уровень предупреждения относительно природных катаклизмов из-за холодного фронта, который продлится несколько месяцев, — говорится в сообщении.

Президент Колумбии Густаво Петр уже приказал проверить готовность всех дорог страны к сложным погодным условиям.