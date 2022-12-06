Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирину Верещук и первую заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову. Их обвиняют в «нарушении территориальной целостности РФ».

Об этом сообщают российские СМИ.

Статья Уголовного кодекса России, по которой обвиняют украинских должностных лиц, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Как отмечается, Верещук и Джапарову объявлены в международный розыск и «арестованы на два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ».

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск марионетку Кремля и главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствуют данные в базе МВД Украины.