Служба безопасности Украины объявила в розыск марионетку Кремля и главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствуют данные в базе МВД Украины.

Кадыров является фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 437 ( Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины. Датой его исчезновения указан 12 сентября 2022 года.

Ранее Офис генерального прокурора опубликовал повестку о вызове Кадырова на допрос 17 ноября в качестве подозреваемого.

В августе СБУ сообщила Кадырову и двум его ближайшим приспешникам Даниле Мартынову и Хусейну Межидову о подозрении в военных преступлениях.

По данным спецслужбы, в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, заслушивая доклады руководителей подразделений и отдавая им преступные приказы.