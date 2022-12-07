Правоохранители обнаружили и изъяли очередную партию российских учебников из украинского учебного заведения в поселке Приколотное Харьковской области.
Обзор учебного заведения прокуроры Купянской окружной прокуратуры проводили совместно со следователями полиции 6 декабря, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По словам правоохранителей, оккупанты пытались организовать учебный процесс 2022-2023 годов по российской образовательной программе.
В общей сложности прокуроры и следователи полиции изъяли около 1000 российских учебников и учебных пособий для школьников с 1 по 11 классы.
«Изъятые образовательные материалы российского образца будут использованы как вещественные доказательства по уголовным производствам по фактам коллаборационной деятельности», — резюмировали в Харьковской областной прокуратуре.
Напомним, в Литве изъяли учебник по русскому языку из школьной программы, в котором РФ описывается как «привлекательное демократическое государство». Более того, в нем содержится призыв посетить Россию и оккупированный Крым.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Правоохранители обнаружили и изъяли очередную партию российских учебников из украинского учебного заведения в поселке Приколотное Харьковской области.
Обзор учебного заведения прокуроры Купянской окружной прокуратуры проводили совместно со следователями полиции 6 декабря, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По словам правоохранителей, оккупанты пытались организовать учебный процесс 2022-2023 годов по российской образовательной программе.
В общей сложности прокуроры и следователи полиции изъяли около 1000 российских учебников и учебных пособий для школьников с 1 по 11 классы.
«Изъятые образовательные материалы российского образца будут использованы как вещественные доказательства по уголовным производствам по фактам коллаборационной деятельности», — резюмировали в Харьковской областной прокуратуре.
Напомним, в Литве изъяли учебник по русскому языку из школьной программы, в котором РФ описывается как «привлекательное демократическое государство». Более того, в нем содержится призыв посетить Россию и оккупированный Крым.