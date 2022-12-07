Правоохранители обнаружили и изъяли очередную партию российских учебников из украинского учебного заведения в поселке Приколотное Харьковской области.

Обзор учебного заведения прокуроры Купянской окружной прокуратуры проводили совместно со следователями полиции 6 декабря, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По словам правоохранителей, оккупанты пытались организовать учебный процесс 2022-2023 годов по российской образовательной программе.

В общей сложности прокуроры и следователи полиции изъяли около 1000 российских учебников и учебных пособий для школьников с 1 по 11 классы.

«Изъятые образовательные материалы российского образца будут использованы как вещественные доказательства по уголовным производствам по фактам коллаборационной деятельности», — резюмировали в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, в Литве изъяли учебник по русскому языку из школьной программы, в котором РФ описывается как «привлекательное демократическое государство». Более того, в нем содержится призыв посетить Россию и оккупированный Крым.