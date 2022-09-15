В Литве изъяли учебник по русскому языку из школьной программы, в котором РФ описывается как «привлекательное демократическое государство». Более того, в нем содержится призыв посетить Россию и оккупированный Крым.
Об этом сообщает Delfi.
По словам министра науки и образования Литвы Юргиты Шюгждинене, издатели страны в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации не повторились.
— Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации как с учебником по русскому языку не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе. Школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя. Его изъяли и из архивов, - отметила министр.
Министр отметила, что тексты, прославляющие Россию, на фоне войны совершенно неприемлемы.
Напомним, что в Военно-морских силах Украины пока не раскрывают детали обороны портов, побережий и других участков в акватории Николаева и Очакова, однако отмечают, что эти операции войдут в учебники по военной истории.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
В Литве изъяли учебник по русскому языку из школьной программы, в котором РФ описывается как «привлекательное демократическое государство». Более того, в нем содержится призыв посетить Россию и оккупированный Крым.
Об этом сообщает Delfi.
По словам министра науки и образования Литвы Юргиты Шюгждинене, издатели страны в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации не повторились.
— Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации как с учебником по русскому языку не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе. Школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя. Его изъяли и из архивов, - отметила министр.
Министр отметила, что тексты, прославляющие Россию, на фоне войны совершенно неприемлемы.
Напомним, что в Военно-морских силах Украины пока не раскрывают детали обороны портов, побережий и других участков в акватории Николаева и Очакова, однако отмечают, что эти операции войдут в учебники по военной истории.