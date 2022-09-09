В Военно-морских силах Украины пока не раскрывают детали обороны портов, побережий и других участков в акватории Николаева и Очакова, однако отмечают, что эти операции войдут в учебники по военной истории.

Об этом сказал заместитель командира флотилии ВМС Украины, капитан 3 ранга Иван в интервью «InformNapalm».

Как отмечает издание, об успехах украинских военных моряков и их значительном вкладе свидетельствуют и высокие награды, которых они были удостоены. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский отметил почетным отличием «За мужество и отвагу» один из дивизионов надводных кораблей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС ВС Украины.

— Это незаурядные знаки отличия. И они вполне заслужены. Ведь наши экипажи показали настоящее мастерство при выполнении задач по обороне морских портов и побережий, а также других участков в акваториях недалеко от Очакова и Николаева. Подробнее мы сможем рассказать о всех операциях, в которых принимали участие военные моряки, уже после нашей победы. Одно могу сказать точно — каждая из них, безусловно, войдет в учебники по военной истории. Что касается награждения дивизиона ВМС, то стоит заметить, что до этого времени не было дивизионов корабельно-катерного состава, которые имели бы свой боевой флаг. Он первый в корабельной истории современной Украины, — отметил офицер.

Десантный корабль Юрий Олефиренко

Напомним, николаевского спасателя Игоря Ивасикова наградили отличием «Национальная легенда Украины».