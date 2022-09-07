|Скорость ветра:
|0.9 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:21
|Температура завтра:
|+21 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца
|19:31
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.45 грн
|40.15 грн
В Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8-го класса, переполненный антиукраинской пропагандой и лживыми фактами, способный «запрограммировать» школьников на враждебное отношение к Украине.
Об этом говорится в статье «Европейской правды».
Речь идет об официальном учебнике, разработанном государственным центром OFI и обязательной учебной книгой для венгерских учеников.
Как говорится в статье, самой географии в этом разделе немного, да и с ошибками. Например, венгерские авторы словно лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты — единственные горы в Украине, «у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст».
В учебнике венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия наверняка не причастна.
«В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерно. Большинство — это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля россиян, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров, смотрите рисунок», — утверждают венгерские географы.
Сообщение сопровождается рисунком, на котором Украину разрывают российский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Школьников при этом спрашивают: «Кому (из них) должна принадлежать Украина?"
Кроме того, учебник содержит откровенно ложные факты. К примеру о том, что Украина получает российские углеводороды по более выгодной цене, чем другие покупатели.
Учебник также объясняет венгерским школьникам, что Украина плохое место для жизни. А оказавшиеся в Украине венгры страдают больше всего.
«Здоровье населения плохое, люди могут рассчитывать на самую низкую продолжительность жизни на континенте. Общая экономическая ситуация в Украине не благоприятна для венгров, к тому же Закарпатье является одним из самых отсталых районов», — объясняет учебник.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что после завершения войны России против Украины Запад станет слабее, чем до ее начала.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против «смешивания» европейских и неевропейских рас в своей речи, немедленно вызвавшей возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
В Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8-го класса, переполненный антиукраинской пропагандой и лживыми фактами, способный «запрограммировать» школьников на враждебное отношение к Украине.
Об этом говорится в статье «Европейской правды».
Речь идет об официальном учебнике, разработанном государственным центром OFI и обязательной учебной книгой для венгерских учеников.
Как говорится в статье, самой географии в этом разделе немного, да и с ошибками. Например, венгерские авторы словно лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты — единственные горы в Украине, «у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст».
В учебнике венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия наверняка не причастна.
«В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерно. Большинство — это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля россиян, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров, смотрите рисунок», — утверждают венгерские географы.
Сообщение сопровождается рисунком, на котором Украину разрывают российский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Школьников при этом спрашивают: «Кому (из них) должна принадлежать Украина?"
Кроме того, учебник содержит откровенно ложные факты. К примеру о том, что Украина получает российские углеводороды по более выгодной цене, чем другие покупатели.
Учебник также объясняет венгерским школьникам, что Украина плохое место для жизни. А оказавшиеся в Украине венгры страдают больше всего.
«Здоровье населения плохое, люди могут рассчитывать на самую низкую продолжительность жизни на континенте. Общая экономическая ситуация в Украине не благоприятна для венгров, к тому же Закарпатье является одним из самых отсталых районов», — объясняет учебник.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что после завершения войны России против Украины Запад станет слабее, чем до ее начала.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против «смешивания» европейских и неевропейских рас в своей речи, немедленно вызвавшей возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга