В Херсоне задержан экс-охранник, который помогал оккупантам создать аналог ФСБ РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, во время оккупации российскими войсками Херсонщины местный житель сотрудничал со спецслужбами РФ. Подозреваемый — пенсионер, бывший сотрудник украинских спецслужб, уволившийся из органов в 2010 году.

Имея соответствующий опыт работы, он помогал врагу создать на оккупированной территории незаконный правоохранительный орган под названием «государственная служба безопасности», который имеет функции и задачи аналогичные федеральной службе безопасности РФ.

Мужчина передавал спецслужбам РФ сведения о оставшихся в оккупации бывших и действующих правоохранителях.

Кроме того, подозреваемый лично склонял и психологически давил на бывших коллег для обеспечения кадрами незаконный правоохранительный орган.

После освобождения города он пытался «залечь на дно» во избежание правосудия.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

Напомним, в Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении в измене бывшему городскому голове Снигиревки Александру Ларченко, который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «замглавы военно-гражданской администрации».