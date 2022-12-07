В Херсоне задержан экс-охранник, который помогал оккупантам создать аналог ФСБ РФ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, во время оккупации российскими войсками Херсонщины местный житель сотрудничал со спецслужбами РФ. Подозреваемый — пенсионер, бывший сотрудник украинских спецслужб, уволившийся из органов в 2010 году.
Имея соответствующий опыт работы, он помогал врагу создать на оккупированной территории незаконный правоохранительный орган под названием «государственная служба безопасности», который имеет функции и задачи аналогичные федеральной службе безопасности РФ.
Мужчина передавал спецслужбам РФ сведения о оставшихся в оккупации бывших и действующих правоохранителях.
Кроме того, подозреваемый лично склонял и психологически давил на бывших коллег для обеспечения кадрами незаконный правоохранительный орган.
После освобождения города он пытался «залечь на дно» во избежание правосудия.
Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.
Напомним, в Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении в измене бывшему городскому голове Снигиревки Александру Ларченко, который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «замглавы военно-гражданской администрации».
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Херсоне задержан экс-охранник, который помогал оккупантам создать аналог ФСБ РФ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, во время оккупации российскими войсками Херсонщины местный житель сотрудничал со спецслужбами РФ. Подозреваемый — пенсионер, бывший сотрудник украинских спецслужб, уволившийся из органов в 2010 году.
Имея соответствующий опыт работы, он помогал врагу создать на оккупированной территории незаконный правоохранительный орган под названием «государственная служба безопасности», который имеет функции и задачи аналогичные федеральной службе безопасности РФ.
Мужчина передавал спецслужбам РФ сведения о оставшихся в оккупации бывших и действующих правоохранителях.
Кроме того, подозреваемый лично склонял и психологически давил на бывших коллег для обеспечения кадрами незаконный правоохранительный орган.
После освобождения города он пытался «залечь на дно» во избежание правосудия.
Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.
Напомним, в Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении в измене бывшему городскому голове Снигиревки Александру Ларченко, который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «замглавы военно-гражданской администрации».