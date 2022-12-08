На временно занятой территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 декабря.

В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что власти РФ, несмотря на официальные возражения, предположительно , готовятся ко второй волне мобилизации.