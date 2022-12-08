Войска РФ обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии три громады на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Еще одна напряженная ночь для Никопольщины… россияне 7 раз атаковали район из «Градов» и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом три громады — Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую», — отметил он.

Валентин Резниченко уточнил, что прилетели более 70-ти смертоносных снарядов. Обошлось без погибших и раненых.

Представители ГСЧС продолжают обследование территорий — выясняют детали обстрелов.

«В остальных районах сирена предупреждала об опасности, но обошлось без «прилетов» и в эту минуту спокойно», — добавил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 8 декабря войска РФ впервые через несколько недель выпустили по Николаеву ракеты С-300.