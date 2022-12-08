В Ясиноватой Донбассе из армии оккупантов сбежали около 20 завербованных узников с оружием.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, при перевозке одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из числа ранее заключенных», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в результате проведения розыскных действий три беглеца были ликвидированы. оккупанты продолжают мероприятия по поиску беглецов.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что власти РФ, несмотря на официальные возражения, предположительно, готовятся ко второй волне мобилизации.