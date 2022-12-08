Правоохранители задержали в Киеве депутата и экспредседателя Купянской РГА, которая помогла россиянам с «референдумом» на Харьковщине, а после деоккупации пыталась бежать в Евросоюз в качестве беженки.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации следствия, женщину в октябре 2020 года избрали депутатом Купянского районного совета VIII созыва. До этого она была главой Купянской РГА. Во время оккупации депутат поддержала россиян, за что ее назначили. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела ВГА Купянского района Харьковской области».

Женщина выполняла указания оккупантов о привлечении местных жителей к действиям в пользу России, распространяла оккупационный режим, а также принимала участие в подготовке псевдореферендума на Харьковщине.

После освобождения региона депутат сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого уехать в Евросоюз.

Правоохранители задержали его 7 декабря в Киеве. Женщине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, в Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении в измене бывшему городскому голове Снигиревки, который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «замглавы военно-гражданской администрации».