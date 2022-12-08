На фоне потерь в войне с Украиной мобилизация в России не прекращается: есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет пресс-служба ГУР.

— Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. Эта война коснется каждого в России. Они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся, — сказал он.

Ранее в Генштабе сообщили, что на временно занятой территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей.