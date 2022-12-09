Утром 9 декабря российские оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, за сутки в области зафиксировано почти 70 обстрелов, 8 человек получили ранения.

Как сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, россияне попали в здание больницы в Херсоне — снаряды повредили детское отделение и морг. К счастью, никто не пострадал.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что в сутки враг 68 раз обстрелял область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО. В городе российские оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания.

8 мирных жителей получили ранения.

Напомним, россияне обстреляли Очаковский район - повредили объекты инфраструктуры и дома.