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Вчера, 8 декабря, российские войска обстреливали акваторию и населенные пункты Куцурубской и Очаковской территориальных громад.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Ориентировочно в 13:12 артиллерийский удар потерпел населенный пункт Куцурубской громады, в результате чего поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

Также вчера в 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской громады. Поврежден объект инфраструктуры, хозяйственные постройки, автомобиль, жилые дома, среди них – один многоэтажный. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 8 декабря войска РФ впервые через несколько недель выпустили по Николаеву ракеты С-300.