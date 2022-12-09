Вчера, 8 декабря, российские войска обстреливали акваторию и населенные пункты Куцурубской и Очаковской территориальных громад.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
Ориентировочно в 13:12 артиллерийский удар потерпел населенный пункт Куцурубской громады, в результате чего поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.
Также вчера в 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской громады. Поврежден объект инфраструктуры, хозяйственные постройки, автомобиль, жилые дома, среди них – один многоэтажный. Пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 8 декабря войска РФ впервые через несколько недель выпустили по Николаеву ракеты С-300.
По меньшей мере, 21 единица техники пострадала в результате обстрела частных транспортных предприятий в Николаеве.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Вчера, 8 декабря, российские войска обстреливали акваторию и населенные пункты Куцурубской и Очаковской территориальных громад.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
Ориентировочно в 13:12 артиллерийский удар потерпел населенный пункт Куцурубской громады, в результате чего поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.
Также вчера в 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской громады. Поврежден объект инфраструктуры, хозяйственные постройки, автомобиль, жилые дома, среди них – один многоэтажный. Пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 8 декабря войска РФ впервые через несколько недель выпустили по Николаеву ракеты С-300.
По меньшей мере, 21 единица техники пострадала в результате обстрела частных транспортных предприятий в Николаеве.