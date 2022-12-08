По меньшей мере, 21 единица техники пострадала в результате обстрела частных транспортных предприятий в Николаеве.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Это преимущественно пассажирские автобусы и автомобильная техника. Также повреждения получило двухэтажное здание — оно частично разрушено.

По данным администрации района, близлежащие жилые дома не пострадали.

Одна ракета попала на территорию частных транспортных предприятий, другая – на открытой территории.

Фото: Николаевская областная прокуратура

Напомним, в ночь на 8 декабря войска РФ впервые через несколько недель выпустили по Николаеву ракеты С-300.