По меньшей мере, 21 единица техники пострадала в результате обстрела частных транспортных предприятий в Николаеве.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Это преимущественно пассажирские автобусы и автомобильная техника. Также повреждения получило двухэтажное здание — оно частично разрушено.
По данным администрации района, близлежащие жилые дома не пострадали.
Одна ракета попала на территорию частных транспортных предприятий, другая – на открытой территории.
Фото: Николаевская областная прокуратура
Напомним, в ночь на 8 декабря войска РФ впервые через несколько недель выпустили по Николаеву ракеты С-300.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
По меньшей мере, 21 единица техники пострадала в результате обстрела частных транспортных предприятий в Николаеве.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Это преимущественно пассажирские автобусы и автомобильная техника. Также повреждения получило двухэтажное здание — оно частично разрушено.
По данным администрации района, близлежащие жилые дома не пострадали.
Одна ракета попала на территорию частных транспортных предприятий, другая – на открытой территории.
Фото: Николаевская областная прокуратура
Напомним, в ночь на 8 декабря войска РФ впервые через несколько недель выпустили по Николаеву ракеты С-300.