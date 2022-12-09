Российские оккупанты продолжают издеваться над работниками Запорожской АЭС.

Таким образом они надеются, что те пойдут с ними на сотрудничество, а сами россияне отчитаются об этом в Кремль, сообщает Энергоатом.

В четверг, 8 декабря, российские военные ворвались в помещение, в котором расположено Управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После этого увезли в неизвестном направлении.

«Кроме того, рашисты задержали и бросили «на подвал» начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, лицензируемого лица и непосредственно отвечающего за ядерную и радиационную безопасность», — говорится в сообщении.

В «Энергоатоме» отмечают, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от персонала станции, увеличить количество переводов работников в фейковое АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», которым руководит «Росатом» и отчитается Путину о поддержке украинских персонала. но захватчикам это не удается.