Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отвод войск России с территории Запорожской АЭС «быть не может».

Об этом пишет провластное российское издание «РБК».

— Не нужно искать каких-либо признаков (отвод войск РФ из ЗАЭС, — прим.) там, где их нет и быть не может, — заявил Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что Россия «приветствует волю Ватикана» стать посредником в войне, однако в Украине такая площадка якобы не будет востребована.

Напомним, 27 ноября президент НАЭК «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что есть признаки подготовки военных РФ к выходу из территории Запорожской атомной электростанции.