В результате обстрелов Херсона 8 декабря россиянами погибли двое мирных жителей. Число раненых уточняется.

Вражеские снаряды повредили многоквартирные здания, частные дома и детское отделение больницы, сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

— По данным следствия, 8 декабря 2022 года военнослужащие страны-агрессора нанесли очередные артиллерийские удары по городу Херсону и пригородным населенным пунктам, – отметили в сообщении.

Обстрел, по предварительной информации, производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

Следует отметить, что после отступления на левобережье Херсонской области россияне постоянно обстреливают освобожденные от них населенные пункты. Власти призывают херсонцев временно переехать в более безопасные регионы.

Напомним, утром 9 декабря российские кафиры обстреляли больницу в Херсоне , за сутки в области зафиксировано почти 70 обстрелов, 8 человек получили ранения.