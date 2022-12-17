За 8 месяцев оккупанты поделили Снигиревку на зоны влияния по хищению имущества местных жителей и даже устраивали перестрелки из-за «бизнес-споров».

Об этом жители города рассказали журналистам проекта "Радио Свобода».

— Одни там, допустим, воруют селитру, другие воруют соляру. Где-то соляру там стирал, у них там распределение территории. Минометами друг друга обвиняли. Или набухались там. Забросали эти мины. Перестрелки, короче. Потом по Снегиревке ходят разговоры, что они там между собой, короче, шмалят. Потому что глупо. С одного края Снегиревки в другой край Снегиревки, сами по себе. Они там все разных национальностей, — рассказал местный житель Дмитрий.

Ранее сообщалось, что российские военные во время оккупации Снигиревки Николаевской области прибегали к пыткам не только взрослых, но и детей. Об этом журналистам рассказала 15-летняя Настя, которую вместе с подругой оккупанты похитили и закрыли в подвале на четыре дня без еды и воды.

Напомним, жители освобожденной Снигиревки рассказали о том, как их пытали российские кафиры, как грабили город и чем угрожали.