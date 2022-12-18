По данным полиции и прокуратуры, немецкие следователи нашли значительную часть награбленного, похищенного из музея драгоценностей «Зеленый свод» в Дрездене три года назад в рамках так называемого «ограбления века».

Об этом сообщает издание Tagesspiegel, пишет "Европейская правда».

В ночь на субботу в Берлине была изъята 31 отдельная частица, похищенная грабителями в 2019 году, сообщили прокуратура и полиция Дрездена. Полиция нашла в том числе несколько предметов, которые выглядят целыми, например украшение для шляпы и нагрудную звезда польского ордена Белого Орла из бриллиантового набора с блестящей огранкой.

Обнаруженные объекты уже переданы в Дрезден под охрану спецподразделений полиции.

Они пройдут искусствоведческую экспертизу и впоследствии будут проверены на подлинность и полноту специалистами Государственных художественных коллекций Дрездена.

По факту кражи идет судебное разбирательство в Земельном суде Дрездена.

Подозреваемым, в возрасте от 23 до 28 лет, инкриминируется совершение групповых краж при отягчающих обстоятельствах, поджогах и поджогах с особо отягчающими обстоятельствами.

Злоумышленники происходят из известной в Берлине семьи Реммо арабского происхождения, некоторые члены которой были связаны с тяжкими преступлениями.

Ранним утром 25 ноября 2019 года они, как утверждается, похитили из «Зеленого свода» 21 ювелирное изделие, содержавшее всего 4300 бриллиантов и бриллиантов с блестящей огранкой общей стоимостью свыше 113 миллионов евро, а также нанесли имущественный ущерб.