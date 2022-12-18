Утром 18 декабря Херсон снова обстреляли войска Российской Федерации, расположенные по левому берегу Днепра.
По данным Заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко известно о 3 пострадавших, из которых 1 в тяжелом состоянии.
Раненые произошли в результате попадания обломков от ударов кассетных снарядов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают экстренные службы.
Местный журналист Константин Рыженко публикует фотографии последствий обстрела центральной и восточной части города.
Напомним, сегодня ночью на 18 декабря кафиры также обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Утром 18 декабря Херсон снова обстреляли войска Российской Федерации, расположенные по левому берегу Днепра.
По данным Заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко известно о 3 пострадавших, из которых 1 в тяжелом состоянии.
Раненые произошли в результате попадания обломков от ударов кассетных снарядов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают экстренные службы.
Местный журналист Константин Рыженко публикует фотографии последствий обстрела центральной и восточной части города.
Напомним, сегодня ночью на 18 декабря кафиры также обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.