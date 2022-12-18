Утром 18 декабря Херсон снова обстреляли войска Российской Федерации, расположенные по левому берегу Днепра.

По данным Заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко известно о 3 пострадавших, из которых 1 в тяжелом состоянии.

Раненые произошли в результате попадания обломков от ударов кассетных снарядов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают экстренные службы.

Местный журналист Константин Рыженко публикует фотографии последствий обстрела центральной и восточной части города.

Напомним, сегодня ночью на 18 декабря кафиры также обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.