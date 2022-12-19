В Афганистане в результате аварии в высокогорном тоннеле Саланг, соединяющего столицу Кабул с северными регионами страны, погибли по меньшей мере 12 человек и десятки получили ранения.
Об этом со ссылкой на представителя местной афганской администрации сообщает Укринформ.
По предварительным данным, в ночь с субботы на воскресенье в тоннеле, расположенном примерно в 90 км к северу от Кабула, перевернулся и загорелся бензовоз.
Пожар был ликвидирован, но в воскресенье тоннель был закрыт для движения.
Местные власти сообщают о 37 раненых, но предупреждают, что количество жертв может возрасти.
Тоннель Саланг протяженностью 2,6 км построен на высоте 3 400 метров советскими военными. Он объединяет Кабул с северными провинциями Афганистана и считается мостом между Индийским субконтинентом и Центральной Азией.
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В Афганистане в результате аварии в высокогорном тоннеле Саланг, соединяющего столицу Кабул с северными регионами страны, погибли по меньшей мере 12 человек и десятки получили ранения.
Об этом со ссылкой на представителя местной афганской администрации сообщает Укринформ.
По предварительным данным, в ночь с субботы на воскресенье в тоннеле, расположенном примерно в 90 км к северу от Кабула, перевернулся и загорелся бензовоз.
Пожар был ликвидирован, но в воскресенье тоннель был закрыт для движения.
Местные власти сообщают о 37 раненых, но предупреждают, что количество жертв может возрасти.
Тоннель Саланг протяженностью 2,6 км построен на высоте 3 400 метров советскими военными. Он объединяет Кабул с северными провинциями Афганистана и считается мостом между Индийским субконтинентом и Центральной Азией.