Минувшей ночью, 19 декабря, в 00:46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе «Шахид» над площадкой Южноукраинской АЭС Николаевской области в близости к ядерной установке.

Об этом сообщает Энергоатом.

Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности, отмечают в Энергоатоме.

«Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. Еще раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира», - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска с 18 на 19 декабря атаковали юг Украины дронами-камикадзе «Shahed-136» иранского производства.