Российские оккупационные войска с 18 на 19 декабря атаковали юг Украины дронами-камикадзе «Shahed-136» иранского производства.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Отмечается, что 10 Shahed-136 было уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.

Также вчера, 18 декабря, в 10:55 враг из РСЗО обстреливал акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 декабря в Первомайском районе Николаевской области силы ПВО сбили крылатую ракету РФ.