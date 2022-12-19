Российские оккупационные войска с 18 на 19 декабря атаковали юг Украины дронами-камикадзе «Shahed-136» иранского производства.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
Отмечается, что 10 Shahed-136 было уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.
Также вчера, 18 декабря, в 10:55 враг из РСЗО обстреливал акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 декабря в Первомайском районе Николаевской области силы ПВО сбили крылатую ракету РФ.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Российские оккупационные войска с 18 на 19 декабря атаковали юг Украины дронами-камикадзе «Shahed-136» иранского производства.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
Отмечается, что 10 Shahed-136 было уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.
Также вчера, 18 декабря, в 10:55 враг из РСЗО обстреливал акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 декабря в Первомайском районе Николаевской области силы ПВО сбили крылатую ракету РФ.