В российском городе Кемерово вечером 23 декабря вспыхнул пожар в частном доме престарелых. Сейчас известно о 20 погибших в результате происшествия.

Об этом сообщили в Министерстве России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

К моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Предыдущая площадь пожара составила 180 квадратных метров.

В ночь на 24 декабря там отметили , что разбор завалов продолжается. В 04:25 (по Киеву) спасатели завершили работу. В результате пожара погибли 20 человек.

Напомним, утром 15 декабря в Ангарском городском округе в Восточной Сибири раздался взрыв на нефтекомбинате , после чего разразился большой пожар.