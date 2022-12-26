В ночь на 26 декабря в российском городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.

Как сообщила Baza, площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров.

Позже Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбило украинский беспилотник во время подлета к аэродрому «Энгельс» и подтвердило гибель трех военных.

Напомним, 5 декабря беспилотники атаковали в России два аэродрома - в Дягилеве и Энгельсе, на которых базируется стратегическая авиация. Именно с этих аэродромов российские самолеты взлетают для нанесения ракетных ударов по Украине. В минобороны РФ признали гибель трех военнослужащих и повреждение двух военных самолетов.

Позже аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе, с которой для нанесения ракетных ударов по Украине взлетают стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.