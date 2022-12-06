Аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе, с которой для нанесения ракетных ударов по Украине взлетают стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.

Спутники сняли на базе не менее 30 самолетов. В Maxar заявили, что снимки были сделаны 3 и 4 декабря – до атаки неизвестных беспилотников.

Напомним, 5 декабря беспилотники атаковали в России два аэродрома - в Дягилеве и Энгельсе , на которых базируется стратегическая авиация. Именно с этих аэродромов российские самолеты взлетают для нанесения ракетных ударов по Украине. В минобороны РФ признали гибель трех военнослужащих и повреждение двух военных самолетов.

В тот же день появился первый спутниковый снимок последствий взрыва на аэродроме Дягилево в Рязанской области. На фотографии видно место взрыва недалеко от Ту-22М3.