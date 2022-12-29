Полицейские устанавливают мошенников, которые обманули жителей Николаевщины более чем на 180 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

За прошедшие сутки в полицию обратились трое жителей Баштанского района с заявлениями о том, что стали жертвами мошенников. Путем обмана злоумышленники с карточных счетов присвоили более 84 тысяч гривен 44-летнего жителя Ингульской территориальной громады, 68 тысяч гривен 46-летней жительницы пгт Казанка и 31 тысячи гривен 46-летней жительницы Вольнозапорожской общины.

По указанным фактам следователи начали уголовные производства по ч. 3 ст. 190 УК Украины «Мошенничество».