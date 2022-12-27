Об этом в Фейсбуке проинформировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, в большинстве регионов Украины областные военные администрации приняли решение о запрещении использования пиротехнических изделий.
— Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям. Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП. Но давайте будем более ответственными, не только через закон, но и через уважение к другим. Многие эти петарды или салюты могут сильно испугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому реагировать будем соответственно, – уточнил он.
Чиновник отметил, что и комендантский час не отменен ни в одном регионе, и что он действует в тех же временных рамках, что и раньше - в новогоднюю ночь тоже.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Об этом в Фейсбуке проинформировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, в большинстве регионов Украины областные военные администрации приняли решение о запрещении использования пиротехнических изделий.
— Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям. Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП. Но давайте будем более ответственными, не только через закон, но и через уважение к другим. Многие эти петарды или салюты могут сильно испугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому реагировать будем соответственно, – уточнил он.
Чиновник отметил, что и комендантский час не отменен ни в одном регионе, и что он действует в тех же временных рамках, что и раньше - в новогоднюю ночь тоже.