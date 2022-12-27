Стражи порядка призвали украинцев быть ответственными и не использовать пиротехнические изделия в праздничный период.

Об этом в Фейсбуке проинформировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, в большинстве регионов Украины областные военные администрации приняли решение о запрещении использования пиротехнических изделий.

— Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям. Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП. Но давайте будем более ответственными, не только через закон, но и через уважение к другим. Многие эти петарды или салюты могут сильно испугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому реагировать будем соответственно, – уточнил он.

Чиновник отметил, что и комендантский час не отменен ни в одном регионе, и что он действует в тех же временных рамках, что и раньше - в новогоднюю ночь тоже.