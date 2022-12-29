ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области информирует о перебоях на специальных линиях «101» и «112».
Для информирования подразделений о пожарах и ЧП используйте следующие номера телефонов:
Напомним, Россия утром 29 декабря запустила в сторону Украины не менее 120 ракет.
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ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области информирует о перебоях на специальных линиях «101» и «112».
Для информирования подразделений о пожарах и ЧП используйте следующие номера телефонов:
Напомним, Россия утром 29 декабря запустила в сторону Украины не менее 120 ракет.