Россия утром 29 декабря запустила в сторону Украины не менее 120 ракет.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных «злобным русским миром», чтобы разрушить критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских. Ждем очередных предложений от «миротворцев» о «мирном урегулировании», «гарантии безопасности для России» и о нежелательности провокаций, – написал Михаил Подоляк.

В Киеве и нескольких областях страны работает противовоздушная оборона (в Киевской, Винницкой, Львовской, Полтавской, Одесской, Николаевской).

В Харькове есть прилеты четырех ракет С-300 в Немышлянском и Основянском районах, под ударом — критическая инфраструктура.

В столице обломки сбитой ракеты повредили частное здание в Дарницком районе и припаркованная рядом машину также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. В Киеве также могут быть проблемы со светом, во Львове уже 90% города без него трамваи и троллейбусы не ездят, могут быть перебои с водой.

Напомним, воздушную тревогу объявили утром в четверг, 29 декабря , во всех областях Украины. Силы противовоздушной обороны сбили пять российских ракет над морем в Николаевской области.