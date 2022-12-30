На 82-м году жизни скончалась британская дизайнер Вивьен Вествуд.

Об этом пишет "УП».

«Вивьен до последнего мгновения продолжала заниматься любимыми делами — дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем», — отмечается в соцсетях.