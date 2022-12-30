На 82-м году жизни скончалась британская дизайнер Вивьен Вествуд.
Об этом пишет "УП».
«Вивьен до последнего мгновения продолжала заниматься любимыми делами — дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем», — отмечается в соцсетях.
Вивьен Вествуд умерла 29 декабря в кругу семьи в Клепхеме (южный Лондон).
Напомним, в ночь на 19 июля скончалась известная украинская актриса и телеведущая Руслана Пысанка.
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На 82-м году жизни скончалась британская дизайнер Вивьен Вествуд.
Об этом пишет "УП».
«Вивьен до последнего мгновения продолжала заниматься любимыми делами — дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем», — отмечается в соцсетях.
Вивьен Вествуд умерла 29 декабря в кругу семьи в Клепхеме (южный Лондон).
Напомним, в ночь на 19 июля скончалась известная украинская актриса и телеведущая Руслана Пысанка.