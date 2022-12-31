В Николаевской области в течение суток пожарные ликвидировали четыре пожара в жилом секторе. В одном из случаев погибла женщина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

30 декабря в 14:47 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Железнодорожного поселка в Николаеве. Во время разведки в одной из комнат спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1941 года рождения. Пожар на площади 70 квадратных метров в 15:25 локализован и в 16:48 ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, вещи, бытовая техника. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции, бригада скорой помощи и АО «Николаевоблэнерго».

В 18:09 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения возник пожар по Широкому переулку в пгт Арбузинка Первомайского района. Прибывшие на место спасатели выяснили, что огнем охвачено хозяйственное сооружение на площади 150 квадратных метров. Пожарные в 18:46 пожар локализовали и в 23:00 ликвидировали.

Впоследствии, в 21:05 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения по улице Покровской в пгт Врадиевка Первомайского района. Спасатели пожар на площади 30 квадратных метров в 21:12 локализовали и в 21:40 ликвидировали.

В трех случаях причины пожаров устанавливаются.

31 декабря в 05:24 поступило сообщение о пожаре гаража на территории частного домовладения по улице Реца в городе Баштанка. Спасатели потушили пожар в 05:45 на площади 5 квадратных метров, его вызвало короткое замыкание электропроводки. Огнем повреждены балки перекрытия, закопчены стены, потолок, электропроводка, бытовые принадлежности.