Неизвестная женщина утром 1 января пыталась въехать на машине на территорию закрытой на праздники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Однако никакой угрозы из-за инцидента не было, пишет New York Post.

По итогу женщина не смогла попасть на территорию штаб-квартиры организации, на место также были вызваны сотрудники полиции.

«Женщина этим утром пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом», – рассказали в ООН.

В полиции Нью-Йорка сообщили, что женщина не пыталась намеренно протаранить ворота штаб-квартиры.