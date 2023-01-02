Российский террорист, бывший так называемый министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) подтверждает массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области и говорит, что подобное может повториться.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоявшее в основном из мобилизованных граждан РФ, было уничтожено почти полностью в результате детонации БК, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая вплотную к зданию без малейшего признака маскировки. Относительно количества жертв до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей считаются пропавшими без вести (остались под завалами). В любом случае – счет погибших и раненых идет на многие сотни (приблизительные цифры «200-х» есть, но я их не стану озвучивать). Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент, поскольку это не единственное подобное (чрезвычайно плотное) расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет Хаймерс. И – да – это не первый такой случай, – в прошлом году таких было тоже немало. Хотя, как правило, все-таки с меньшим количеством жертв, – написал он.

Боевик сетует, что российские генералы «не поддаются обучению в принципе», хотя сами – после летних «погромов штабов» – предпочитают держаться подальше от расположения подчиненных им войск – вне радиуса поражения ракет противника.

Напомним, что ВСУ ударили прямо во время боя курантов в ночь с 31 декабря на 1 января по зданию ПТУ в Макеевке, где собрались сотни вражеских солдат.