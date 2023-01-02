ВСУ ударили прямо во время боя курантов в ночь с 31 декабря на 1 января по зданию ПТУ в Макеевке, где собрались сотни вражеских солдат.
Об этом сообщил СтратКом.
«Привет и поздравление вати и ЧМОбикам, которых навезли в оккупированную Макеевку и напихали в здание ПТУ-19. В результате «неосторожного обращения с нагревательными приборами», пренебрежением мер безбеки, курением в неустановленном месте, Санта упаковал в мешки около 400 трупов свинособак. Еще около 300 получили ранения разной степени тяжести. Интересно, что все это произошло в новогоднюю ночь», – написали там.
Напомним, в ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.
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ВСУ ударили прямо во время боя курантов в ночь с 31 декабря на 1 января по зданию ПТУ в Макеевке, где собрались сотни вражеских солдат.
Об этом сообщил СтратКом.
«Привет и поздравление вати и ЧМОбикам, которых навезли в оккупированную Макеевку и напихали в здание ПТУ-19. В результате «неосторожного обращения с нагревательными приборами», пренебрежением мер безбеки, курением в неустановленном месте, Санта упаковал в мешки около 400 трупов свинособак. Еще около 300 получили ранения разной степени тяжести. Интересно, что все это произошло в новогоднюю ночь», – написали там.
Напомним, в ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.