Артиллеристы-реактивщики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского «поздравили» оккупантов с новогодними праздниками.

Видео фейерверка опубликовали в YouTube-канале бригады.

«122-мм фейерверк в честь Нового года и Дня рождения Степана Андреевича Бандеры морпехи зажгли на позициях российских террористов украинской Донбасса. Теперь праздничный хлопок будет греть решистов навечно», — прокомментировали морпехи.

Ранее реактивщики николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского рассказали о том , как уничтожают врага в Донецкой области.