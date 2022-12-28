Реактивщики николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского рассказали о том, как уничтожают врага в Донецкой области.

На странице бригады также были опубликованы фото работы бойцов.

«Мороз, снег, туман, туман Донетчины... Для реактивщиков 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского не существует погодных условий, при которых боевая задача по уничтожению террористов-захватчиков не будет выполнена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что умело выбранная огневая позиция, точно определенные цели поражения и слаженный расчет боевой машины — все это делает сложную задачу успешно реализованной.

— Работаем 24/7. Конечно, борьба с российским оккупантом никогда не была легкой. Но я твердо уверен — мои морпехи сделают все от нас необходимое, чтобы украинский флаг развевался над Донецком, Луганском, Мариуполем, Симферополем и над другими городами временно оккупированных территорий Украины, — отметил старший офицер батареи «Шаман».

Напомним, бойцы Очаковского 73 отдельного морского центра СПП им. кошевого атамана Антина Головатого рассказали об уникальных спецоперациях, которые провели на протяжении полномасштабной войны с Россией.