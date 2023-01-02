В ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Во время ночной дроновой атаки, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено шесть «Shahed-136» и еще одно — подразделением Нацгвардии», — говорится в сообщении.

Также в зоне ответственности Оперативного командования в районе Умани силами противовоздушной обороны был уничтожен еще один аналогичный дрон.

Напомним, Силы противовоздушной обороны уничтожили 7 БпЛА «Shahed-136» в небе над Николаевской областью во время одной из атак в новогоднюю ночь.