В ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«Во время ночной дроновой атаки, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено шесть «Shahed-136» и еще одно — подразделением Нацгвардии», — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности Оперативного командования в районе Умани силами противовоздушной обороны был уничтожен еще один аналогичный дрон.
Напомним, Силы противовоздушной обороны уничтожили 7 БпЛА «Shahed-136» в небе над Николаевской областью во время одной из атак в новогоднюю ночь.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
В ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«Во время ночной дроновой атаки, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено шесть «Shahed-136» и еще одно — подразделением Нацгвардии», — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности Оперативного командования в районе Умани силами противовоздушной обороны был уничтожен еще один аналогичный дрон.
Напомним, Силы противовоздушной обороны уничтожили 7 БпЛА «Shahed-136» в небе над Николаевской областью во время одной из атак в новогоднюю ночь.